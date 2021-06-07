Туристов группы Игоря Дятлова могли убить советские спецслужбы, потому что те случайно оказались рядом с местом крушения межпланетной станции типа «Луна-1». Такую версию выдвинул радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, занимающийся загадкой смерти группы Дятлова.
По словам Дегтерева, в 1958-59 годах в обстановке полной секретности СССР запустил в космос четыре межпланетных станции класса «Луна». Последняя была запущена 2 января 1959 года. По официальной версии она упала на Солнце, но исследователь полагает, что станция могла рухнуть в тайгу Полярного Урала.
«В самом углу фотографии, ясно виден стоящий человек, одетый в темную одежду. Рядом с ними какие-то техногенные обломки. По виду они очень напоминают межпланетную станцию типа „Луна-2“. Даже имеют подобие радиоантенны в раскрытом виде <…> Как выглядят эти самые станции „Луна-1“ мы тоже не знаем. Но тот объект, что случайно попал на фотографию сделанную туристами, очень похож на станции „Луна-2“. Могу сделать вывод, что „Луна-1“ не выходила никогда на орбиту и тоже упала вглубь уральской тайги, как и все остальные станции этой самой серии. », — цитирует его «Ридус».
Дегтерев полагает, что туристы могли и не обратить внимания на обломки межпланетной станции, но охранявшие их сотрудники спецслужб получили приказ ликвидировать свидетелей ЧП. Ранее исследователь выдвигал версию, что группа Дятлова могла погибнуть от снежного торнадо. Согласно официальной версии, причиной трагедии стал сход снежной лавины, напоминает «Национальная служба новостей». Однако глава фонда перевала Дятлова Юрий Кунцевич не согласился с этой версией, заявив, что смерть туристов была подстроена, уточняет «
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