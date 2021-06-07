Сейчас налоговики работают в здании на проспекте Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске будут строить новое здание для налоговых органов. Аукцион на выбор подрядчика объявила публично-правовая компания (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства» (Москва). Цена контракта составляет 1 млрд 230 млн рублей. Данные о торгах появились в сервисе СБИС.

Согласно документам, новое здание будут строить у перекрестка улиц Энгельса и Труда. Речь идет об участке, на берегу реки Миасс у микрорайона «Западный луч». Предстоит построить здание площадью в 15 тысяч квадратных метров.

Заявления на участие в торгах принимают до 30 июня. Средства на строительство выделяются из федерального бюджета. Срок завершения работ — конец 2022 года.

«Это работы в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы РФ», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Управления федеральной налоговой службы по Челябинской области аукцион на строительство. Сейчас областные налоговики находится в здании на Ленина 79б в Челябинске в районе Южно-Уральского государственного университета.

Заявки принимаются до 30 июня Скрин: сервис СБИС