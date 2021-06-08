В Челябинске задержали мужчину, избившего пенсионера за замечание

Мужчину скрутили, когда он пришел домой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция разыскала и задержала челябинца, избившего с помощью приемов рукопашного боя пенсионера в микрорайоне Чурилово. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Парня установили сравнительно быстро и задержали по месту жительства. Сейчас он находится в ИВС, потерпевший написал заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения тяжких телесных повреждений», — рассказал URA.RU инсайдер. По его словам, хулиган заявил полицейским, что оборонялся от неадекватного деда, который беспричинно набросился на него на улице. В пресс-службе УМВД по Челябинску пообещали URA.RU предоставить комментарии позже.

Инцидент произошел 7 июня. Пенсионер сделал замечание молодому человеку, который пытался перелезть через установленное вокруг дома ограждения либо раскачивал конструкцию, забравшись на забор. Когда пенсионер вышел за ограду, молодой человек набросился на него, демонстрируя приемы рукопашного боя.

Какое-то время пенсионер отбивался зонтиком, но пропустил удар ногой в прыжке. После чего агрессор начал добивать уже лежащего на земле пожилого мужчину кулаками. Отбили пенсионера несколько горожан из проезжавшей мимо машины. От них, в свою очередь, досталось уже хулигану.

Обновлено 13:00

«Местный житель 1995 года рождения, применивший физическую силу в отношении 67-летнего мужчины, установлен и задержан. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), материалы направлены в суд. Молодому человеку грозит штрафаот пяти до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 20 до 60 часов либо административный арест от 10 до 15 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.