В ДК Солдатова решили помыть окна перед Дягилевским фестивалем Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Перед Дягилевским фестивалем с фасада пермского ДК имени А.Г. Солдатова решили убрать новогодние украшения. Такие требования отражены в договоре, который разместил пермский театр оперы и балета на портале госзакупок. Исполнителю также придется убрать гербы в центральном фойе дворца культуры, но при условии, если за ними не окажется дыр.

«Стоимость услуг составляет: 110 000 руб. за 1 концертный день (3 дня), 60 000 руб. за 1 день репетиционный день (10 дней), охрана 13 680 руб. (1 час -350 руб.), гардероб 1 110 руб. (2 чел. на 3 часа 13.06.2021 г.)», — сказано в документе. К монтажу оборудования исполнитель должен приступить в 23 часа 8 июня, а закончить демонтаж 21 июня.

Пермская опера в техническом задании отразила свои требования в 18 пунктах. Там сказано, что исполнителю также придется снять картины в фойе, убрать все торчащие провода и «все непонятные конструкции», отклеить у антисептиков объявления, прибрать оба внутренних двора и убрать комнатные растения с часами.

URA.RU рассказывало, что Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 10 по 20 июня. Его художественным руководителем станет дирижер Теодор Курнетзис, который после конфликта с экс-губернатором Пермского края Максимом Решетниковым уехал из Перми.

Перед Дягилевским фестивалем с фасада ДК Солдатова решили убрать снежинки Скрин: zakupki.gov.ru