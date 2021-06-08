08 июня 2021

Губернатор назначил нового ответственного за тушение пожаров

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Пресс-конференция замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Тюмень, вахрин вячеслав
Замгубернатора Вячеслав Вахрин назначен координатором действий властей в период режима повышенной готовности Фото:

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин проконтролирует действия властей в период режима повышенной готовности, объявленного в нескольких муниципалитетах из-за опасности возникновения пожаров. Такие данные указаны в постановлении, размещенном на портале для официального опубликования правовых актов и подписанном главой региона Александром Моором. До этого ликвидацией пожаров в период режима ЧС руководила замгубернатора Лариса Теплоухова.

«Контроль за исполнением постановления (о введении режима повышенной готовности — прим. URA.RU) возложить на заместителя губернатора Тюменской области, контролирующего деятельность департамента гражданской защиты и пожарной безопасности», — такие данные содержит постановление, подписанное губернатором Александром Моором. В правительстве региона координацией этой работы занимается замгубернатора Вячеслав Вахрин.

Ранее руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах являлась замгубернатора Лариса Теплоухова. В мае ей было внесено представление прокуратуры за допущенные нарушения закона. Режим ЧС в Тюменской области отменили 9 июня.

«Поставить на эту позицию Вахрина — правильное и вполне логичное решение. Следить за разными ЧП ему не впервой, да и отношения со всеми структурами у него выстроены. И самое главное — он на „короткой ноге“ с главным управлением МЧС», — рассказал URA.RU собственный источник в правительстве региона.

Ранее URA.RU писало, что в регионе введен режим повышенной готовности в шести муниципальных районах. Однако тюменцам разрешили отдыхать на базах отдыха в лесу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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