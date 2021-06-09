Новый облпрокурор запустил массовую проверку после ДТП в Лесном

Прокуратура будет проверять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр, а водитель — медосмотр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Свердловской области Борис Крылов, официально вступивший в должность 7 июня, запустил проверку всего служебного транспорта, задействованного в перевозке людей. Поводом для большого аудита стало смертельное ДТП в закрытом городе Лесном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного органа, на место ЧП выехал заместитель Крылова Вадим Чукреев.

«Борис Крылов дал поручение территориальным прокурорам с привлечением подразделений ГИБДД проверить техническое состояние служебного автотранспорта, задействованного в перевозке граждан, соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности на территории региона. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Авария в Лесном произошла утром 10 июня в городском поселке Горном. В автобусе были рабочие ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По версии следствия, у автобуса отказали тормоза, он влетел в толпу людей. Шесть человек погибли, у раненых травмы разной степени тяжести. Силовики уже проводят проверку по факту происшествия. Вертолеты с пострадавшими должны вылететь в одну из больниц Екатеринбурга.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий будет выяснять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель — медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы», — добавили в прокуратуре.