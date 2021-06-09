На место ДТП в Лесной выехали высокопоставленные силовики

Автобус с рабочими врезался в толпу Фото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

На место ДТП в ЗАТО Лесной, где погибли шесть человек, выехали заместитель начальника областного полицейского главка Владимир Миронов и врио начальника регионального УГИБДД Алексей Спиридонов. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

«Глава свердловского МВД Александр Мешков направил к месту трагедии своего заместителя по следственной работе генерал-майора Владимира Миронова и врио начальника регионального управления ГИБДД Алексея Спиридонова» — сообщил Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что на месте происшествия в Лесном также работает заместитель руководителя регионального СУ СК и следователи областного центра. Ранее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, произошедшего 10 июня около предприятия «Электрохимприбор» (входит в Росатом).

В результате ДТП погибли шесть человек, еще 15 рабочих предприятия получили травмы разной степени тяжести. Прокурор Свердловской области Борис Крылов распорядился начать по всей Свердловской области проверки технического состояния служебного автотранспорта, задействованного в перевозке граждан. В корпорации «Росатоме» пообещали оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших в смертельной аварии.