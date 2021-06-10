Курганского эксгибициониста поймали на месте происшествия

В Курганской области будут судить 56-летнего эксгибициониста из Далматово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области будут судить 56-летнего жителя города Далматово, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера. Его задержала полиция, когда он демонстрировал половые органы ребенку, сообщает региональное следственное управление СК России.

Преступление было совершено 31 марта. «Обвиняемый, находясь на одной из улиц города Далматово, продемонстрировал половые органы проходящему мимо малолетнему ребенку. Задержать злоумышленника представителям правоохранительных органов удалось на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждалось по п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Расследованием занимался Катайский межрайонный следственный отдел. Решением суда на время следствия обвиняемый был заключен под стражу. Сейчас следствие завершено, обвинительное заключение утверждено, материалы переданы в суд.

В конце марта сразу несколько подобных случаев произошло и в городе Шадринске, расположенном недалеко от Далматово. Во всех случаях, по словам очевидцев, эксгибиционисты были в масках. В областном УМВД заявляли, что личности мужчин установлены, у них были проблемы с психикой.