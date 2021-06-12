Москвичам пообещали дождь и грозу в День России

В Москве 12 июня ожидаются гроза, дождь и ветер. О погоде в столице в День России сообщили синоптики.
«В столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Также прогнозируется небольшой дождь с грозой», — передает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Метеоновости».
Несмотря на грозу, в Москве будет тепло. Ожидается 25 градусов тепла, однако ветер будет достигать 17 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о начале купальном сезона в Москве и Подмосковье. По его прогнозу, он стартует в середине июня.
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