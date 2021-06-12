Титов: как продукты от садоводов смогут попасть в магазины

Борис Титов считает, что домашняя продукция будет пользоваться большим спросом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России нужно упростить процедуру сертификации натуральных продуктов, чтобы они могли попасть на полки магазинов. Таким мнением с URA.RU поделился уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов.

«Необходима упрощенная сертификация продукции, которую производят кооперативы. Многие готовы выращивать натуральные, домашние продукты, которые даже сейчас, с учетом растущих цен пользуются спросом», — сказал Титов. По его словам, сейчас получить документы для поставки такой продукции в магазины практически невозможно.

Ранее Омбудсмен выступил за то, чтобы правительство России простимулировало развитие кооперативной торговли в деревнях. Он уверен, что в дальнейшем это бы привело к появлению современных продовольственных рынков со справедливыми ценами.