Экс-зять Ельцина назвал несостоявшегося преемника президента

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко мог стать президентом, но ему помешал дефолт. Об этом рассказал бывший зять первого президента РФ Бориса Ельцина Алексей Дьяченко.
«Мог ли Кириенко стать и президентом? Мог. Если бы не дефолт. Собственно, новый для Москвы человек, с „чистого листа“ и стал в итоге преемником Ельцина. Только из другого города. Не из Нижнего Новгорода, а из Питера», — сообщил Дьяченко радио «Эхо Москвы». По его словам, дефолт в 1998 году подкосил Кириенко и «вывел из игры» бывшего вице-премьера Бориса Немцова. Дьяченко сообщил, что Немцов позвонил Ельцину за два дня до дефолта и сказал, что они планируют «предпринять меры». «Ельцин не простил Кириенко и Немцову дефолт. Если бы Немцов как первый вице-премьер восстал против объявления дефолта, не позвонил бы Ельцину на дачу, то возможно, он бы удержался», — отметил бывший зять Ельцина.
Дьяченко назвал Кириенко системным игроком, который следует командной дисциплине. Он отметил, что Кириенко готов жертвовать текущим ради интересов тех, кто его поставил. «Собственно, поэтому Кириенко остался во властной обойме на долгие годы вперед. Прошел через „Росатом“, когда его уже фактически контролировал один из ближайших друзей [президента РФ Владимира] Путина», — считает бывший зять президента.
В мае стало известно, что Кириенко займет новую должность и станет руководителем наблюдательного совета просветительского общества «Знание». Об этом сообщали СМИ со ссылкой на источники в организации.
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