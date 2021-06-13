Мэра Кисловодска ввели в кому после падения с электросамоката

Мэра Кисловодска Александра Курбатова ввели в состояние искусственной комы после падения с электросамоката. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, состояние пострадавшего стабилизировалось.
«Огромная благодарность врачам — вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме», — написал глава региона в своем instagram-аккаунте. Он убежден, что Курбатов поправится. Сейчас мэр Кисловодска находится под постоянным наблюдением специалистов.
Курбатов оказался в больнице после неудачного падения с электросамоката 12 июня. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба администрации города сообщала, что Курбатову была проведена хирургическая операция, передает RT.
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