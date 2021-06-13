Мэра Кисловодска ввели в кому после падения с электросамоката

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, хирург, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, лечащий врач
Состояние Александра Курбатова стабилизировалось, заявил губернатор Ставропольского края Фото:

Мэра Кисловодска Александра Курбатова ввели в состояние искусственной комы после падения с электросамоката. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, состояние пострадавшего стабилизировалось.

«Огромная благодарность врачам — вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме», — написал глава региона в своем instagram-аккаунте. Он убежден, что Курбатов поправится. Сейчас мэр Кисловодска находится под постоянным наблюдением специалистов.

Курбатов оказался в больнице после неудачного падения с электросамоката 12 июня. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба администрации города сообщала, что Курбатову была проведена хирургическая операция, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...