Мэра Кисловодска ввели в кому после падения с электросамоката

Состояние Александра Курбатова стабилизировалось, заявил губернатор Ставропольского края Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэра Кисловодска Александра Курбатова ввели в состояние искусственной комы после падения с электросамоката. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, состояние пострадавшего стабилизировалось.

«Огромная благодарность врачам — вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме», — написал глава региона в своем instagram-аккаунте. Он убежден, что Курбатов поправится. Сейчас мэр Кисловодска находится под постоянным наблюдением специалистов.

Курбатов оказался в больнице после неудачного падения с электросамоката 12 июня. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба администрации города сообщала, что Курбатову была проведена хирургическая операция, передает RT.