Российский хоккеист Национальной хоккейной лиги, игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прилетел отдохнуть в родной город Коркино в Челябинской области. В соцсетях появилось видео застолья с участием самого высокооплачиваемого российского хоккеиста. Спортсмен общается с друзьями и близкими, а на фоне играет песня Михаила Круга.
Пользовали соцсетей оценили отдых Панарина на родине. Поклонники посчитали его душевным и выразили уважение хоккеисту.
Ранее Панарин оказался в центре скандала из-за обвинений в избиении девушки из Латвии. На момент происшествия ей было 18 лет.
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