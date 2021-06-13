13 июня 2021

В соцсетях оценили душевный отдых Панарина на родине. «Суровые челябинские мужики»

© Служба новостей «URA.RU»
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Панарин прилетел в родной город Фото:

Российский хоккеист Национальной хоккейной лиги, игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прилетел отдохнуть в родной город Коркино в Челябинской области. В соцсетях появилось видео застолья с участием самого высокооплачиваемого российского хоккеиста. Спортсмен общается с друзьями и близкими, а на фоне играет песня Михаила Круга.

Пользовали соцсетей оценили отдых Панарина на родине. Поклонники посчитали его душевным и выразили уважение хоккеисту.

Поклонники оценили отдых Панарина на родине
Некоторые отметили, что Панарин остался простым человеком, несмотря на успех
Пользователи также заявили, что уважают хоккеиста
Поклонникам оказался близок такой отдых
Пользователи оставляли шутливые комментарии

Ранее Панарин оказался в центре скандала из-за обвинений в избиении девушки из Латвии. На момент происшествия ей было 18 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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