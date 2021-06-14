14 июня 2021

Писатель Прилепин приедет в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Объединительный съезд
Писатель Захар Прилепин встретится с тюменцами 18 июня Фото:

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» писатель Захар Прилепин 18 июня проведет публичную встречу с жителями Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

«Публичная встреча с писателями и общественными деятелями Захаром Прилепиным, Николаем Стариковым и Сергеем Михеевым запланирована на 18 июня. Она пройдет в отеле DoubleTree by Hilton», — сообщили там агентству. Как уточнили в региональном отделении партии, вход на встречу будет осуществляться по бесплатным билетам. Получить их можно в тюменском офисе «Справедливой России».

Писатель Прилепин занял пост сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в феврале этого года. До этого он возглавлял фракцию «За правду». Как ранее писало URA.RU, Прилепин раскритиковал решение тюменских властей о невключении имени покорителя Сибири Ермака в шорт-лист названий аэропорта Тобольска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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