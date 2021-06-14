Жители ЯНАО пожаловались на ночные работы дорожников

Укладывать асфальт по ночам разрешили, чтобы не затруднять движение (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах ЯНАО привел жалобам населения на дорожных рабочих. Как сообщают жители ямальских городов в социальных сетях, работы часто ведутся в ночное время, что создает определенные неудобства.

«Время 1.15 ночи, за окном активно кладут асфальт, шум такой, что просто невозможно спать», — такое сообщение было опубликовано 15 июня в группе «Злой и добрый надымчанин» «ВКонтакте». По словам автора, закрыть окна, чтобы снизить уровень шума, невозможно — в домах до сих пор включено отопление.

В администрации Надыма, отвечая на вопрос URA.RU, пояснили: работы в ночное время необходимы, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать неудобств в течение дня. «Выполнение дорожных работ в ночное время не является нарушением регионального закона о тишине, поскольку дороги общего пользования не относятся к защищаемым от нарушения тишины и покоя граждан территориям. Тем не менее, в адрес подрядчика будет направлено письмо с просьбой не проводить шумные работы в позднее время», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Что касается других муниципалитетов Ямала, то там вопрос так остро жителями не ставился. В Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде представители власти уточнили, что жалоб от населения не поступало.

Ранее сообщалось, что с наступлением тепла в регионе началось восстановление дорог. Наиболее масштабные работы развернуты на всей протяженности трассы Салехард — Сургут (в границах ЯНАО), особое внимание уделяется участку между окружной столицей и Надымом.