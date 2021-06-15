В ХМАО начнут запуск связи 5G

Пилотная зона 5G может появиться на площадке Технопарка Югры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ханты-Мансийск станет пилотной площадкой для запуска пятого поколения мобильной связи — 5G. Об этом шла речь в ходе рабочей встречи губернатора ХМАО Натальи Комаровой и вице-президента компании МТС Руслана Ибрагимова, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

«Наталья Комарова предложила развернуть пилотную зону 5G на площадке Технопарка Югры с целью использования данной технологии в разработке современных цифровых сервисов резидентами технопарка. По словам главы региона, это могут быть технологические решения для формирования систем «Умный город», «Умный дом», «Умный офис», — пишет ведомство.

Для МТС запуск 5G в регионе будет не первым проектом, который реализуется в ХМАО. Уже сейчас компания внедряет канал связи по технологии LTE-450 в одной из поликлиник Сургутского района. Это дает возможность удаленному населенному пункту быть на связи с Сургутской центральной окружной больницей.