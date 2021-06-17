Глава «Вектора» обвинил россиян в росте заболеваемости COVID

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Рост заболеваемости COVID-19 в РФ связан с несоблюдением мер предосторожности, считает Ринат Максютов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом обусловлен несоблюдением населением противоэпидемических мер. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Всплеск заболеваемости COVID обусловлен низкой степенью соблюдения противоэпидемических мер, предписанных Роспотребнадзором», — сказал Максютов в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что на экспертом уровне нет сомнений в природном происхождении коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также связал рост заболеваемости с несоблюдением россиянами мер предосторожности. Глава ведомства подчеркнул, что необходимо продолжать носить маски, держаться друг от друга на расстоянии и прививаться, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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