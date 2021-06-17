Глава «Вектора» обвинил россиян в росте заболеваемости COVID

Рост заболеваемости коронавирусом обусловлен несоблюдением населением противоэпидемических мер. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.
«Всплеск заболеваемости COVID обусловлен низкой степенью соблюдения противоэпидемических мер, предписанных Роспотребнадзором», — сказал Максютов в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что на экспертом уровне нет сомнений в природном происхождении коронавируса.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также связал рост заболеваемости с несоблюдением россиянами мер предосторожности. Глава ведомства подчеркнул, что необходимо продолжать носить маски, держаться друг от друга на расстоянии и прививаться, передает телеканал 360.
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