16 июня 2021

Свердловские пожарные спасли от огня железную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, железнодорожные пути, возгорание, железная дорога
Огонь угрожал проходящим поездам (архивное фото) Фото:

Спасатели МЧС в Камышлове (Свердловская область) сумели отстоять железную дорогу, возле которой случился крупный пожар. Машинистам поездов пришлось проезжать сквозь густую дымовую завесу, пока пожарные боролись с огнем, сообщил источник URA.RU на железнодорожной станции Камышлова.

Пожар случился 16 июня на 1953-м километре Свердловской железной дороги направления Екатеринбург — Тюмень. На полосе, разделяющей железнодорожное полотно от леса, загорелась трава. За короткое время пожар достиг площади один гектар, пламя вплотную подобралось к железной дороге.

«Задымление было сильным, — сообщил собеседник агентства. — Машинисты звонили по рации и сообщали, что опасаются ехать в условиях нулевой видимости». URA.RU не удалось дозвониться до представителя пресс-службы местного отделения МЧС.

За четыре часа, что спасатели боролись с огнем, по опасному участку прошли десятки пассажирских и товарных составов, в том числе эшелоны с горючим. К счастью, обошлось без пострадавших. Это уже десятый по счету пожар на 1953-м километре Свердловской железной дороги за минувший месяц.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...