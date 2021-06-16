Свердловские пожарные спасли от огня железную дорогу

Огонь угрожал проходящим поездам (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спасатели МЧС в Камышлове (Свердловская область) сумели отстоять железную дорогу, возле которой случился крупный пожар. Машинистам поездов пришлось проезжать сквозь густую дымовую завесу, пока пожарные боролись с огнем, сообщил источник URA.RU на железнодорожной станции Камышлова.

Пожар случился 16 июня на 1953-м километре Свердловской железной дороги направления Екатеринбург — Тюмень. На полосе, разделяющей железнодорожное полотно от леса, загорелась трава. За короткое время пожар достиг площади один гектар, пламя вплотную подобралось к железной дороге.

«Задымление было сильным, — сообщил собеседник агентства. — Машинисты звонили по рации и сообщали, что опасаются ехать в условиях нулевой видимости». URA.RU не удалось дозвониться до представителя пресс-службы местного отделения МЧС.

За четыре часа, что спасатели боролись с огнем, по опасному участку прошли десятки пассажирских и товарных составов, в том числе эшелоны с горючим. К счастью, обошлось без пострадавших. Это уже десятый по счету пожар на 1953-м километре Свердловской железной дороги за минувший месяц.