Власти ХМАО не согласовали праздник в обход COVID-ограничений

Оргкомитет принял решение, что международный фестиваль ремесел не связан с Днем молодежи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство ХМАО не разрешило поселению Половинка (Кондинский район) проводить массовые мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, в рамках международного фестиваля ремесел. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен.

«На оргкомитете приняли решение, что международный фестиваль ремесел коренных народов мира никак не соприкасается с Днем молодежи. Это совершенно другое мероприятие. О том, чтобы провести День молодежи, принимает решение глава поселения Половинка, но состояться мероприятия должны согласно всем требованиям последнего постановления губернатора ХМАО Натальи Комаровой», — сказал Фризен.

Поэтому, по его словам, запланированные мероприятия, включая выступление группы «Краски», должны пройти с учетом действующих ограничений. То есть на концерте могут присутствовать не более 20 человек, включая организаторов. Мэр поселения Половинка Александр Старжинский от комментариев воздержался, сообщив корреспонденту URA.RU лишь то, что поделится своим мнением после того, как получит официальные документы о решении оргкомитета.

Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО решил устроить праздник в обход COVID-запрета. Массовые мероприятия чиновник собирался провести в рамках международного фестиваля, на который не распространяются действующие ограничения.