В Москве задержан бывший зампред Центробанка

Константина Корищенко и Максима Пальчуна обвиняют в растрате в особо крупном размере Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Москве задержаны бывший зампред Центробанка РФ, заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константин Корищенко и его предполагаемый подельник, бизнесмен Максим Пальчун. Им предъявлены обвинения в особо крупной растрате.

«Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны Константин Николаевич Корищенко и индивидуальный предприниматель Максим Игоревич Пальчун», — цитирует ТАСС собственный источник в правоохранительных органах. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»).

Как сообщил источник, сейчас с задержанными ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Корищенко и Пальчуну грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В прошлом году в РАНХиГС сотрудники ФСБ России выявили схему хищения государственных средств. Руководящий профессорско-преподавательский состав и административный персонал систематически получали от подчиненных деньги за начисление дополнительной заработной платы.