17 июня 2021

Пассажиры автобусов Кургана жалуются, что их высаживают в кусты

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, пенсионер, автобус, мужчины, пассажиры, лето в городе, автобусная остановки
Проблемы у пассажиров автобусов появились после ремонтов на дорогах в центре города Фото:

Из-за ремонтов в центре Кургана пассажиров автобусов высаживают в кусты. Об этом житель города написал на портале «Обратись».

«Маршрутный транспорт не доезжает до остановки, а пассажиров высаживает в кусты», — рассказал горожанин. По его словам, из-за ремонта на улице Куйбышева автобусы останавливаются в необорудованном месте на углу улиц Советской и Блюхера.

На обращение ответили представители городской администрации. «Для посадки — высадки пассажиров на улице Советская организованы временные остановочные пункты: в направлении центрального рынка в районе дома № 197; в направлении Аэропорта в районе дома № 192», — объяснили в мэрии.

Ранее жители Кургана заметили, что в общественном транспорте с одной карты проезд могут оплатить только два человека. В феврале горожане жаловались, что с них дважды списывалась плата за проезд в автобусе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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