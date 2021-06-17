17 июня 2021
16 июня 2021

В Пермском крае названы сроки диспансеризации после COVID

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Анастасия Крутень министр здравоохранения Пермского края. Пермь, крутень анастасия
Анастасия Крутень заявила, что диспансеризация начнется с 1 сентября Фото:
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Коронавирус COVID-19

Углубленная диспансеризация лиц, переболевших коронавирусом, начнется в Пермском крае с 1 сентября. Об этом сообщила министр здравоохранения края Анастасия Крутень.

Крутень назвала диспансеризацию «серьезной задачей», которая стоит перед медработниками в этом году. «Серьезнейшая задача — это углубленные профилактические осмотры лиц, которые перенесли коронавирус. Этим мы начнем с вами заниматься с 1 сентября, но уже сейчас мы готовимся, составляем списки пациентов. И, безусловно, мы должны тоже с этой задачей справиться», — отметила Крутень. Видеообращение главы ведомства, по случаю предстоящего празднования Дня медработника (20 июня), размещено на ее странице в Instagram.

Глава минздрава Прикамья также добавила, что другой сложной задачей остается вакцинация населения региона — необходимо привить не менее 1,2 миллиона человек. Ранее стало известно, что с 1 июля в России начнется углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом. Постановление о ее проведении подписал 18 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе диспансеризации станет возможным своевременное выявление у пациентов обострения хронических болезней сердца, сосудов, легких, почек, печени и других органов. Сейчас в Пермском крае насчитывается 59 276 заразившихся COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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