Ученые опасаются мутации, которая сделает вакцины бесполезными в борьбе с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 июня, — 560-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 464-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 178,2 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,8 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (34,3 млн). Второе место заняла Индия (29,7 млн), третье — Бразилия (17,7 млн). Россия опустилась на шестое место (5,2 млн), уступив Франции (5,7 млн) и Турции (5,3 млн).

Вакцина и лекарство

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России выявили новые мутации коронавируса, способные снижать эффективность лечебных и профилактических препаратов, а также вакцин. Они также разработали тест для выявления новых мутаций COVID.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице почти у 90% заболевших коронавирусом обнаружен мутировавший индийский штамм. Он распространяется быстрее и действует агрессивнее уханьского.

Центральный научно-исследовательский институт Минобороны начал разработку жевательной резинки против коронавирусной инфекции. Новое лекарство против COVID-19 разрабатывается в виде жевательных таблеток и пастилы.

Коронавирус в России

В России произошел новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, за сутки зафиксировано более 17 000 зараженных. Накануне было выявлено 14 057 заболевших.

В Республике Бурятия собираются ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, сообщила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Валентина Бальжанова. В первую очередь, в регионе потребуется подготовить необходимый объем вакцины. Обязательную вакцинацию также ввели в Туле и Ленинградской области. При необходимости она будет использоваться и в других регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения. В частности, будут организованы точки общепита, которые будут работать без COVID-ограничений, там будут вакцинированы 100% сотрудников. Допускаются посетители, прошедшие вакцинацию или перенесшие коронавирус и имеющие антитела. Массовые мероприятия будут ограничены до 1 000 человек. Также в больницах Москвы на плановую госпитализацию будут принимать только пациентов, у которых есть прививка от коронавируса.

Коронавирус в мире

С 26 июня в Испании отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе, заявил премьер страны Педро Санчес. Соответствующее предложение было выдвинуто на внеочередной встрече совета министров в четверг.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность возобновления авиасообщения с Турцией с 1 июля. В настоящее время рассматривается возможное открытие семи рейсов в неделю, однако неизвестно, будут ли выполнять авиаперевозки несколько компаний.

Что говорят врачи и ученые

Третья волна коронавируса в РФ отличается от второй высокой заразностью COVID-19 и массовыми случаями повторного заболевания. Вирус стал более устойчив к иммунной защите человека. Об этом URA.RU рассказал источник, работающий врачом в «красной зоне» одной из больниц Екатеринбурга.

Мутация, которая поменяет антигенную структуру коронавируса, будет наиболее опасной для человечества, поскольку антитела после вакцины будут бесполезны. Об этом заявил доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.