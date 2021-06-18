Самолет Л-410 совершил жесткую посадку на аэродроме Танай в Кузбассе. Есть жертвы.
Как передает telegram-канал 112, самолет совершил жесткую посадку на аэродроме Танай во время тренировочного полета с парашютистами. Количество погибших на данный момент, по предварительным данным, — семь человек, 13 ранены.
«На борту разбившегося самолета Л-410 находились спортсмены-парашютисты», — сообщает «Пятый канал». Подробности ЧП устанавливаются.
«Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре. На борту самолета находились парашютисты и два пилота.
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