Сотрудники пермского провайдера пытались обмануть Роспотребнадзор

АО «ЭР-Телеком Холдниг» оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Сотрудники «ЭР-Телеком Холдинга» в Чусовом (Пермский край) пытались обмануть представителей Роспотребнадзора. По данным ГАС «Правосудие», так сотрудники компании-провайдера пытались избежать наказания за нарушение коронавирусных ограничений.

«Со стороны АО „ЭР-Телеком-Холдинг“ не было обеспечено выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сказано в материалах дела. В офисе «Дом.ru» отсутствовали маски, обеззараживатель воздуха и разметка. При этом сотрудник «ЭР-Телеком Холдинга» проконсультировал представителей Роспотребнадзора об услугах компании, а когда они представились, сообщил, что офис не работает.

«Обслуживание клиентов путем личного приема не производилось, о чем было вывешено объявление на входных дверях. Он [сотрудник компании] приехал, чтобы распечатать и подписать документы, в помещении находился один, при этом случайно оставил открытой входную дверь», — настаивал защитник компании в суде.

Чусовской городской суд, который также посмотрел видеозапись с места совершения правонарушения, такие доводы не убедили. «ЭР-Телеком Холдинг» оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений на 100 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Информация об обжаловании данного постановления в картотеке суда отсутствует.