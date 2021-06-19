Губернатор Шумков попросил курганцев о помощи

Губернатор Вадим Шумков попросил горожан поделиться идеями по развитию Заозерного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил жителям города поделиться идеями по развитию микрорайона Заозерный. Просьбу он разместил в своем instagram-аккаунте.

«Предлагаю молодому поколению поделиться своим видением, что нужно микрорайону, чтобы он стал для вас еще более комфортным, чего вам не хватает?» — написал Шумков. Он объяснил, что обратился к молодежи, так как она составляет большую часть населения Заозерного.

В посте он указал электронный адрес, куда нужно отправлять предложения. Их будут принимать до 23 июня. Губернатор отметил, что будет готов встретиться с авторами самых интересных предложений. «Готовность поучаствовать в реализации своих идей и проектов приветствуется», — добавил Шумков.

В микрорайоне Заозерном проживает около трети населения города. В начале 2020 года глава региона представил проект его застройки премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Ранее сообщалось, что в Заозерном планируют построить самую крупную школу в регионе.