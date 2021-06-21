В Кремле раскрыли, почему Путин не включил Медведева в список ЕР

Дмитрий Медведев не попал в список, который озвучил Владимир Путин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Невключение в пятерку, с которым «Единая Россия» пойдет на думские выборы в сентябре, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Госдумы Вячеслава Володина не говорит о недовольстве их работой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это объясняется необходимостью ротации.

«Выбор обусловлен авторитетом тех, кто предложен и утвержден, востребованностью ротации, новых лиц, это не означает низкую оценку партийной работы упомянутых лиц», — сказал Песков во время конференц-колла. Он добавил, что партия находится в движении, постоянно обновляется.

Ранее на съезде «Единой России» Путин объявил имена, которые возглавят список партии на выборах в Госдуму 19 сентября. В пятерку вошли министр оборон РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.