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Власти ЯНАО объявили о новом ограничении из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, медицинская маска, масочный режим
В регионе усиливают меры против коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

В связи с усилением режима ограничительных мер органы социальной защиты населения ЯНАО будут принимать граждан только по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента соцзащиты в официальной группе соцсети «ВКонтакте».

«На Ямале продлен режим повышенной готовности до 31 августа. В связи с этим прием в органах социальной защиты населения осуществляется только по предварительной записи», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса. Помимо того, что гражданам старше 65 лет рекомендуют соблюдать самоизоляцию, выпускникам отменили празднования выпускных. Также, приостанавливается посещение развлекательных мероприятий, в том числе ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, досуговых заведений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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