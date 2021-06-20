Власти ЯНАО объявили о новом ограничении из-за COVID

В регионе усиливают меры против коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В связи с усилением режима ограничительных мер органы социальной защиты населения ЯНАО будут принимать граждан только по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента соцзащиты в официальной группе соцсети «ВКонтакте».

«На Ямале продлен режим повышенной готовности до 31 августа. В связи с этим прием в органах социальной защиты населения осуществляется только по предварительной записи», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса. Помимо того, что гражданам старше 65 лет рекомендуют соблюдать самоизоляцию, выпускникам отменили празднования выпускных. Также, приостанавливается посещение развлекательных мероприятий, в том числе ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, досуговых заведений.