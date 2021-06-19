В Кургане начинаются рейды по выявлению недвижимости, не поставленной на кадастровый учет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Масштабные проверки по выявлению недвижимости, не поставленной на кадастровый учет, начались в Кургане. Их будет проводить администрация города во взаимодействии с Росреестром, Кадастровой палатой, налоговой службой и региональным правительством. Информация об этом опубликована на сайте муниципалитета.

«В городе Кургане начата масштабная работа по выявлению объектов недвижимого имущества, которые не поставлены на кадастровый учет и на которые не оформлены права», — сообщает городской департамент финансов и имущества. Для этого будут проводиться рейды и съемка с беспилотных летательных аппаратов. Мэрия рассчитывает объединить для решения вопроса ресурсы различных ведомств.

«Работа по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества затронет все поселки индивидуальной жилищной застройки и садоводческие товарищества, находящиеся на территории города Кургана», — уточняют в мэрии. Начать планируют с рейдов в поселках Теплый стан, Южный, Утяк и Шепотково. Владельцам неучтенной недвижимости вручат уведомления о необходимости оформить ее в соответствии с законодательством.

В мэрии напоминают, что кадастровому учету подлежат все капитальные постройки на территории земельного участка, но под налогообложение попадают только те, площадь которых превышает 50 кв. м. «Администрация города предлагает гражданам срочно принять меры по оформлению прав на имеющиеся объекты недвижимости», — добавили в департаменте финансов.