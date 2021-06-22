Пьяного екатеринбуржца арестовали за езду на самокате без прав

У екатеринбуржца не оказалось прав для езды на мощном электросамокате (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция арестовала на 10 суток пьяного 53-летнего екатеринбуржца, который передвигался по городу на электросамокате, отнесенного к категории мопедов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Прав категории «М» у горожанина не было.

«Остановленный инспекторами ДПС 53-летний гражданин имел внешние признаки опьянения — запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства (релиз есть в распоряжении URA.RU). Отмечается, что мощность двигателя самоката составляла 500 ватт, благодаря чему на нем можно было развить скорость до 40 километров в час.

Эти показатели позволили отнести самокат, на котором ехал екатеринбуржец, к транспортным средствам (мопедам). Следовательно, у водителя при себе должны были быть права категории «М». За их отсутствие екатеринбуржец помещен под арест на 10 суток.

Сотрудники ГИБДД задержали екатеринбуржца после того, как увидели траекторию движения самоката. «Транспортное средство виляло из стороны в сторону», — добавили в пресс-службе ОГИБДД.

Ранее сотрудники ГИБДД проводили рейды по проверке самокатов в Екатеринбурге. Нарушители были привлечены к ответственности.