В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при задержке результата теста на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 июня, — 566-й день с момента обнаружения коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань и 470-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 180,3 млн случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 214 592 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составило 3,9 млн. Излечилось 165,6 млн человек.

Первое место по числу заболевших занимают США — 34,4 млн. Второе место заняла Индия — 30 млн, на третьем месте — Бразилия с 18 млн больных.

Вакцина и лекарство

Необходимость ревакцинации от коронавируса или прививки после перенесенной болезни зависит от уровня антител в организме. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при задержке результата теста на коронавирус. В ведомстве рекомендуют обратиться к руководителю медорганизации, где был проведен анализ, или позвонить на горячую линию в региональный Роспотребнадзор.

Коронавирус в России

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи запросил разрешение провести клинические испытания вакцины «Спутник V» среди подростков. В исследовании будут принимать участия подростки с 12 лет. Документы сейчас рассматривают Минздрав РФ.

Привитые россияне смогут въезжать в Египет без теста ПЦР, если они прибывают из мест, где не распространяются новые штаммы COVID. Об этом сообщили в авиакомпании Egypt Air со ссылкой на директиву египетского минздрава.

Коронавирус в мире

Ученые США выясняют, может ли индийский вариант коронавируса вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности инфекции. С данным заявлением выступила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

Власти Сингапура приступили к обсуждению со многими странами, в том числе с Китаем, вопросов взаимного признания сертификатов здоровья для скорейшего восстановления поездок. Об этом заявил министр иностранных дел республики Вивиан Балакришнан.