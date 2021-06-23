Сегодня, 24 июня, — 566-й день с момента обнаружения коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань и 470-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 180,3 млн случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 214 592 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составило 3,9 млн. Излечилось 165,6 млн человек.
Первое место по числу заболевших занимают США — 34,4 млн. Второе место заняла Индия — 30 млн, на третьем месте — Бразилия с 18 млн больных.
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НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи запросил разрешение провести клинические испытания вакцины «Спутник V» среди подростков. В исследовании будут принимать участия подростки с 12 лет. Документы сейчас рассматривают Минздрав РФ.
Привитые россияне смогут въезжать в Египет без теста ПЦР, если они прибывают из мест, где не распространяются новые штаммы COVID. Об этом сообщили в авиакомпании Egypt Air со ссылкой на директиву египетского минздрава.
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