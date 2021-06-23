Текслер отправил челябинского министра в поселок, где нет воды

Юрий Элбакидзе отправился в Локомотивный Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселок Локомотовный, где неделю нет ни горячей, ни холодной воды, 24 июня срочно выехал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе. Это поручение ему дал губернатор региона Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«В настоящее время идет набор необходимого объема воды в резервные емкости для запуска насосов. Чтобы набрать необходимый объем потребуется 12-15 часов. Также потребуется минимум 12 часов на заполнение системы, так как длина водовода составляет порядка 30 километров», — заявили в пресс-службе.

С 21 июня в поселке ввели график подачи холодной воды и ограничения по снабжению горячей. Через день, 23 июня, власти заявили о начале подвоза воды. При этом оговорили, что расписания не существует и жители должны сами следить за появлением бочек у контейнерных площадок. Глава Локомотивного Александр Мордвинов заявил URA.RU, что причиной ЧП стала авария на водоводе и к концу 24 июня водоснабжение будет восстановлено. К проверке действий властей в условиях ЧП подключилась прокуратура.