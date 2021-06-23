23 июня 2021
22 июня 2021

В детских садах ХМАО за здоровьем детей будет следить робот

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., детский сад, медицина, здоровье детей
Осмотр ребенка займет всего 5 секунд Фото:

В детские сады ХМАО планируется внедрить робота, который будет проверять состояние здоровья детей. На осмотр ребенка у машины уйдет всего 5 секунд. Об этом URA.RU рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития региона Павел Ципорин.

«В Ханты-Мансийске разработан программно-аппаратный комплекс экспресс диагностики и прогнозирования простудных заболеваний у детей дошкольного возраста. Целью проекта является совершенствование системы входного контроля состояния ребенка в учреждении», — сказал Ципорин.

Он также добавил, что на основе нейронных сетей робот способен выявить простуду у ребенка на ранних этапах развития и сообщить об этом сотрудникам детского сада. Планируется, что осмотр займет всего 5 секунд. Пилотный образец, разработанный в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», начнет работу в сентябре в трех детских садах ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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