В детских садах ХМАО за здоровьем детей будет следить робот

Осмотр ребенка займет всего 5 секунд Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В детские сады ХМАО планируется внедрить робота, который будет проверять состояние здоровья детей. На осмотр ребенка у машины уйдет всего 5 секунд. Об этом URA.RU рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития региона Павел Ципорин.

«В Ханты-Мансийске разработан программно-аппаратный комплекс экспресс диагностики и прогнозирования простудных заболеваний у детей дошкольного возраста. Целью проекта является совершенствование системы входного контроля состояния ребенка в учреждении», — сказал Ципорин.

Он также добавил, что на основе нейронных сетей робот способен выявить простуду у ребенка на ранних этапах развития и сообщить об этом сотрудникам детского сада. Планируется, что осмотр займет всего 5 секунд. Пилотный образец, разработанный в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика», начнет работу в сентябре в трех детских садах ХМАО.