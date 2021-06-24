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Дети из ЯНАО пострадали в ДТП в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, дтп, общественный транспорт, салон автобуса, авария
В автобусе находились 19 подростков из Нового Уренгоя и Салехарда Фото:

Микроавтобус с подростками из ЯНАО попал в ДТП в районе города Симферополь. В салоне находились 19 подростков из Нового Уренгоя и Салехарда, сообщил глава департамента молодежной политики и туризма региона Наиль Хайруллин.

«Для парней, которые получили травмы, дальнейшая программа будет проходить в щадящем режиме — будем внимательно следить за их самочувствием. Обязательно встречусь со всеми участниками сборов на месте», — написал Хайруллин в своем instagram-аккаунте.В результате происшествия пострадало три подростка: два мальчика получили травмы легкой степени тяжести, у одного юноши небольшое рассечение.

Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась. Чиновник добавил, причины аварии устанавливает ГИБДД. «Важно отметить — автобус соответствует всем требованиям по перевозке детей, все ребята были пристёгнуты ремнями безопасности, это и позволило избежать серьёзных травм», — подытожил он

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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