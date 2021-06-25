Глава болгарской делегации назвал Крым частью России Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Во время посещения Крыма глава болгарской делегации, дипломат Пламен Милетков назвал полуостров законной частью России. Два мэра и вице-мэра болгарских городов прибыли для участия в международном форуме «Розафест».

«Мы, как народные дипломаты признаем Крым законной частью РФ, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты», — приводит «РИА Новости» слова Милеткова. Он также отметил, что жители полуострова сделали выбор самостоятельно по присоединению к территории РФ.

Глава болгарской делегации также отметил, что санкции против полуострова никак не отразились на его жителях. «Санкции Запада считаю несостоятельными, <…> на улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем», — подытожил он.

Ранее совет ЕС продлил до 23 июня 2022 года санкции в отношении Крыма. Как отмечается в заявлении Брюсселя, санкции приняты «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя», передает агентство Nation News.