В Екатеринбурге осужден мужчина, убивший друга 140 ударами топора

Павел Денисов приговорен к 14 годам колонии строгого режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Екатеринбуржцу Павлу Денисову, зарубившему топором друга, вынесли приговор. Мужчина нанес потерпевшему более 140 ударов топором. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СКР) по Свердловской области.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью)», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга. Денисов, по данным релиза СК, приговорен «к 14 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев».

Трагедия произошла в мае прошлого года. После того, как Денисов со своим товарищем выпили, первый ударил погибшего бутылкой по голове, затем около 20 раз — в область головы и предплечья. После чего Денисов нанес более 140 ударов топором по голове, шее, груди и рукам погибшего. Приговор не вступил в законную силу.