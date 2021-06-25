Аналитики посчитали, сколько денег приходится на человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Благосостояние россиян сократилось на 9,6% за год. Об этом сообщили аналитики банка Швейцарии Credit Suisse.

Общее благосостояние жителей страны упало на 9,6% за прошедший год, указано в отчете о мировом богатстве за 2021 год. В России на каждого взрослого жителя приходится 27,1 долларов. По темпам уменьшения благосостояния населения Россия находится на пятом месте после Бразилии, ОАЭ, Чили и Саудовской Аравии.

В банке отмечают, что у половины жителей России благосостояние не больше 5,4 тысячи долларов на человека. Сумма стала меньше на 11,2% по сравнению с 2020 годом. По уровню медианного благосостояния Россия сравнима с Эквадором и Перу.

The Boston Consulting Group (BCG) сообщили, что темпы роста финансового благосостояния в России в 2019—2020 годах опережают Восточную Европу и среднемировые показатели. Об этом сообщает « Федеральное агентство новостей ».

Ранее аналитики назвали регионы-лидеры по уровню благосостояния семей в России по результатам 2020 года. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, затем идут Сахалинская область и Москва.