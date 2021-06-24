В Тюменской области готовятся снять важное ограничение

По данным властей, ситуация с пожарами в Тюменской области стабилизировалась (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Тюменской области готовы отменить режим повышенной готовности, так как обстановка с природными пожарами в регионе стабилизировалась. Соответствующий документ размещен на региональном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов.

«В настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для введения в Исетском, Тюменском, Тобольском, Нижнетавдинском, Уватском и Ярковском районах режима повышенной готовности устранены. Обстановка с природными пожарами стабилизировалась. Учитывая изложенное, предлагается отменить режим повышенной готовности», — такие данные приводятся в проекте постановления, опубликованном на региональном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов.

Документ подготовлен департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Согласно ему, ограничения могут быть сняты уже 28 июня. Это значит, что граждане вновь смогут посещать леса.