24 июня 2021
23 июня 2021

В Тюменской области готовятся снять важное ограничение

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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пал, горящая трава
По данным властей, ситуация с пожарами в Тюменской области стабилизировалась (архивное фото) Фото:

Власти Тюменской области готовы отменить режим повышенной готовности, так как обстановка с природными пожарами в регионе стабилизировалась. Соответствующий документ размещен на региональном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов.

«В настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для введения в Исетском, Тюменском, Тобольском, Нижнетавдинском, Уватском и Ярковском районах режима повышенной готовности устранены. Обстановка с природными пожарами стабилизировалась. Учитывая изложенное, предлагается отменить режим повышенной готовности», — такие данные приводятся в проекте постановления, опубликованном на региональном портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов.

Документ подготовлен департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Согласно ему, ограничения могут быть сняты уже 28 июня. Это значит, что граждане вновь смогут посещать леса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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