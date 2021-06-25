Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью правительство РФ выделило деньги на лечение людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 июня, — 568 день с момента обнаружения коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань и 472 — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Всего в России за это время зафиксировано 5 млн 409 тысяч 088 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных в стране выросло на 20 393 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в РФ составило 132 064. Излечилось 4 млн 929 тысяч 639 человек.

Вакцина и лекарство

Министерство здравоохранения РФ разрешило прививать вакциной от коронавируса «Спутник V» беременных женщин. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Соответственно, будущие мамы в скором времени будут включены в план вакцинации населения.

В восьми российских регионах в ближайшем будущем могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Данную информацию озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Планируется сделать это до 28 июня. Таким образом, количество субъектов федерации с обязательной вакцинацией увеличится до 18.

Коронавирус в России

В России выявлен первый случай заражения новым, чрезвычайно опасным штаммом коронавируса. Об этом сообщила замглавы НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко. Индийская разновидность вируса «Дельта плюс» опасна своей устойчивостью к антителам. Кроме того, у него отличный от первоначальной версии характер взаимодействия с человеческими клетками.

В РФ увеличилась стоимость ПЦР-тестов на коронавирус. Россияне обеспокоены этим, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Сообщается, что получение результатов этих тестов также затягивается.

Правительство РФ выделило 25 миллиардов рублей на лечение больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Решение правительства связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью в России В некоторых городах уже объявлено об обязательной вакцинации работников ряда сфер. По данным на 25 июня, заболеваемость вернулась к январским показателям — по 20 тысяч новых случаев в сутки.

Коронавирус в мире

Германия приостановит авиасообщение с РФ из-за выявления новой мутации коронавируса в России, свидетельствуют документы германо-российского форума. Кроме того, страна усилит ограничения для приезжающих россиян. Таким образом, Россия, по мнению германского правительства, будет классифицирована как регион распространения штаммов коронавируса.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал прививку от COVID-19. Он получил первый компонент вакцины «Спутник V». Уточняется, что сама вакцина была произведена на Карагандинском фармацевтическом заводе.

В Великобритании зафиксирован прирост «Дельта»-штамма коронавируса. За неделю новой разновидностью вируса в стране заразилось 35 204 человека. Таким образом, прирост составил 42%. Сообщается также, что вакцины обеспечивают отличную защиту от индийского штамма COVID-19.