Россияне получили возможность прививаться «Спутником Лайт» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 июня, — 569 день с момента обнаружения коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань и 473 — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Всего в России за это время зафиксировано 5 млн 430 тысяч 753 случая заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных в стране выросло на 21 665 человек, это на 1 272 зараженных больше, чем сутками ранее. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в РФ составило 132 683. Излечилось 4 млн 943 тысяч 986 человек.

Вакцина и лекарство

В ВОЗ одобрили вакцинацию от коронавирусной инфекции даже при высоком уровне антител. Сообщается, что вакцина не принесет вреда — она безопасна для организма. Однако после вакцинации ношение маски остается обязательным, потому что заражение или передача коронавируса все равно возможны.

Новая вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот в России. Об этом 26 июня заявил бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко. Он также сообщил, что днем ранее, 25 июня, был завершен последний этап контроля. До конца июля в стране появится 2,5 млн доз.

Коронавирус в России

В РФ выросло число мошенничеств с поддельными справками о прохождении вакцинации от коронавируса. Количество объявлений о продаже фальшивых документов с мая увеличилось в два раза. Уточняется, что причиной этого стало введение обязательной вакцинации в некоторых российских регионах. При этом мошенники могут также заносить сведения о ложной вакцинации в государственный реестр.

Самой популярной темой на ежегодной «Прямой линии с Владимиром Путиным» стала вакцинация и борьба с коронавирусом. Жители России больше всего хотят знать, какую из трех российских вакцин им выбрать и в каких поликлиниках есть эти препараты.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для остановки пандемии коронавируса и сокращения количества заразившихся необходимо ввести локдаун или ускорить темпы вакцинации. Об этом он сказал 26 июня. Собянин также отметил, что в Москве продолжает расти число заболевших COVID-19, несмотря на принятые ограничения. Ранее стало известно, что в российской столице ежесуточно госпитализируют около 2 тысяч заразившихся.

Разработчики российской вакцины «Спутник V» признали, что препарат может негативно повлиять на плод беременной женщины. Такая информация содержится в новой инструкции к вакцине. «Применять препарат Гам-КОВИД-Вак („Спутник V“) при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — говорится в информации. Днем ранее в Министерстве здравоохранения РФ разрешили прививать беременных вакциной от коронавируса «Спутник V».

Коронавирус в мире

Ситуация с новым, чрезвычайно опасным штаммом коронавируса «Дельта плюс» тревожная. Вирус набирает скорость распространения, сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Новый подвид COVID-19 поражает очень много клеток, а заболевший человек может заразить больше людей и гораздо быстрее.

В свою очередь, власти Исландии снимают внутренние ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением вируса. Так, больше не действуют правила социального дистанцирования и ограничения на собрания, отменяется обязательное ношение масок. Причина такого решения исландских властей в том, что 87% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса, около 60% привиты полностью.