ЛДПР хочет пройти в тюменскую облдуму за счет Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил партийный список кандидатов по единому избирательному округу на выборах в тюменскую областную думу. Имена выдвиженцев огласили на конференции регионального отделения партии. Следом за главой ЛДПР следует экс-замгубернатора региона Владимир Сысоев.
«Список кандидатов в депутаты тюменской областной думы по единому избирательному округу: Жириновский Владимир Вольфович, Сысоев Владимир Владимирович, Трубин Глеб Александрович», — так выглядит первая тройка кандидатов, представленная на конференции тюменского регионального отделения ЛДПР. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
Ранее агентство сообщало, что в ЛДПР огласили кандидатов в депутаты Госдумы от Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Бывший замгубернатора Владимир Сысоев также занял в региональном списке второе место.
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