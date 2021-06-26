26 июня 2021

ЛДПР хочет пройти в тюменскую облдуму за счет Жириновского

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым в партийном списке кандидатов в тюменскую областную думу Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил партийный список кандидатов по единому избирательному округу на выборах в тюменскую областную думу. Имена выдвиженцев огласили на конференции регионального отделения партии. Следом за главой ЛДПР следует экс-замгубернатора региона Владимир Сысоев.

«Список кандидатов в депутаты тюменской областной думы по единому избирательному округу: Жириновский Владимир Вольфович, Сысоев Владимир Владимирович, Трубин Глеб Александрович», — так выглядит первая тройка кандидатов, представленная на конференции тюменского регионального отделения ЛДПР. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

Ранее агентство сообщало, что в ЛДПР огласили кандидатов в депутаты Госдумы от Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Бывший замгубернатора Владимир Сысоев также занял в региональном списке второе место.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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