26 августа 2021

В Минцифры РФ признали некорректными формулировки «Госуслуг»

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От «Госуслуг» требовали избегать образов людей не славянской внешности Фото:

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ признало некорректным формулировки в брендбуке (документ с описанием концепции бренда, прим.ред.) 2015 года. В руководстве по работе сервиса «Госуслуги» было требование «избегать использование образов людей не славянской внешности».

«В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом „Госуслуг“, мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время», — пояснили ТАСС в ведомстве.

Ране вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что «Госуслуги» станут в десять раз быстрее. К 2024 году в сервис будет внедрена новая технология искусственного интеллекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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