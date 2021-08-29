Аналитики: путинские выплаты приведут к росту инфляции

Аналитики сообщили об экономических последствиях новых соцвыплат в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выплаты, анонсированные президентом России Владимиром Путиным, приведут к росту инфляции в стране. Такие данные следуют из аналитического комментария «Новые социальные выплаты — заметное увеличение антикризисных расходов в России» АКРА.

По данным аналитиков, последствиями выплат станут прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9% и незначительный рост инфляции — дополнительно на 0,2 процентных пункта. «Существенная часть прироста располагаемых доходов обеспечит рост спроса на товары и услуги со стороны домохозяйств. Это приведет к увеличению потребления и повышению цен на рынках со слабоэластичным предложением», — передает агентство «Прайм».

Кроме того, выплаты станут краткосрочным стимулом для развития экономической активности. Отмечается, что рост ВВП, по сравнению со сценарием без выплат, составит 0-0,25 процентных пункта. При этом федеральный бюджет станет менее сбалансированным, но даже с учетом новых выплат останется профицитным в 2021 году. Всего, по оценкам аналитиков, на поддержку населения будет выделено 450-500 млрд рублей.

В конце августа этого года президент РФ Владимир Путин призвал дополнительно выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, передают Дни.ру. Кроме того, выступая на 20-м съезде партии «Единая Россия», Путин предложил расширить аудиторию получателей выплаты в 15 тысяч рублей. Он поручил распространить ее на военных, курсантов и работников МВД. Также сообщалось, что правительством России было подписано распоряжение о новых выплатах малообеспеченным семьям России с детьми от трех до семи лет. На них выделят более 21 млрд рублей, передает агентство Nation News.