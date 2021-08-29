29 августа 2021

Аэропорт Кабула обстреляли ракетами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Впущенные по аэропорту Кабуле ракеты не достигли цели Фото:
новость из сюжета
В Кабуле произошла серия взрывов

По международному аэропорту Кабула были выпущены несколько ракет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. Снаряды не достигли цели — их перехватила система противоракетной обороны.

«Чиновник на условиях анонимности сообщил, что было выпущено 5 ракет. Неясно, все ли были сбиты системой обороны», — передает Reuters.

По словам чиновника, в предварительных отчетах не было информации о жертвах со стороны США. Он уточнил, что эти данные могут измениться.

Ранее в Кабуле прогремел очередной мощный взрыв. По данным телеканал CNN, он произошел в результате ракетного удара ВС США по боевикам «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). В результате погибли девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, передает RT. До этого, 26 августа, в столице Афганистана прогремело пять взрывов. Часть из них произошли на территории аэропорта. Общее число погибших превысило 200 человек. Среди них были американские военные, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...