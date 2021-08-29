Аэропорт Кабула обстреляли ракетами

Впущенные по аэропорту Кабуле ракеты не достигли цели Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета В Кабуле произошла серия взрывов

По международному аэропорту Кабула были выпущены несколько ракет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. Снаряды не достигли цели — их перехватила система противоракетной обороны.

«Чиновник на условиях анонимности сообщил, что было выпущено 5 ракет. Неясно, все ли были сбиты системой обороны», — передает Reuters.

По словам чиновника, в предварительных отчетах не было информации о жертвах со стороны США. Он уточнил, что эти данные могут измениться.

Ранее в Кабуле прогремел очередной мощный взрыв. По данным телеканал CNN, он произошел в результате ракетного удара ВС США по боевикам «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). В результате погибли девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, передает RT. До этого, 26 августа, в столице Афганистана прогремело пять взрывов. Часть из них произошли на территории аэропорта. Общее число погибших превысило 200 человек. Среди них были американские военные, передает агентство Nation News.