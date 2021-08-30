О новом логотипе региона власти сообщили 27 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполнительный директор свердловского рекламного агентства Be Brand People Данил Марьинский объяснил, что использование в новом логотипе Курганской области фигуры конструктора «Танграм» нужно для выражения идеи проекта. Об этом он написал в соцсетях.

«Я понимаю, что вы зацепились за яркую деталь, а именно — использование в логотипе древнего конструктора „Танграм“. Но позвольте обратить внимание на другую часть проекта, а именно — на идею, средством выражения которой является этот конструктор», — объяснил Марьинский под постом в группе соцсети «ВКонтакте» «Блог Ильи Винштейна».

В посте Винштейн написал, что фигура сердца, которая является частью логотипа, взята из головоломки «Танграм». Марьинский ответил, что конструктор из треугольников символизирует образ будущего, а форма сердца выражает любовь к городу. По его словам, на презентации он не скрывал, чем вдохновлялись авторы логотипа. Однако он отметил, что можно использовать и второй вариант логотипа, без сердца.

Другой житель Кургана назвал безграмотностью то, как вписана буква «к» в сердце. Марьинский объяснил, что здесь все субъективно, и нет единого верного решения. Он добавил, что не уполномочен разглашать сумму контракта, но сообщил, что агентство работало по себестоимости, а проект являлся некоммерческим.

В областном правительстве сообщили о новом логотипе 27 августа. Позже представители власти сообщили, что разработкой нового логотипа, слогана и брендбука региона занималась компания из Екатеринбурга Be Brand People.

Варианты логотипа Курганской области Фото: Данил Марьинский, группа соцсети «ВКонтакте» «Блог Ильи Винштейна»