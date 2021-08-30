ВГТРК: в Кабуле морпехи США расстреливали мирных жителей

Многие афганцы во время терактов в аэропорту Кабула пострадали не от взрывов, а от пуль военных США. Об этом заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
«Сразу после теракта в аэропорту Кабула американские морпехи начали стрелять по охваченным паникой мирным жителям. Стало известно, что большинство из них погибло не в результате взрыва, а от пуль стрелявших по ним американским военным», — сказал Евгений Поддубный в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам десятки свидетелей и врачи, извлекавшие пули, подтверждают, что выстрелы делались прицельно: в грудь и голову. То есть, нельзя говорить о том, что морпехи запаниковали и начали стрелять во все стороны.
В течение нескольких часов вечером 26 августа в аэропорту Кабула прогремело пять взрывов. После того, США объявили об эвакуации своего военного контингента, в аэропорту собралось множество афганских граждан и иностранцев, которые желали покинуть страну. Этим воспользовались боевики «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ), которые впоследствии взяли на себя ответственность за теракты.
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