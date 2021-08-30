30 августа 2021

Челябинский губернатор прочтет лекцию студентам

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер расскажет первокурсникам ЮУрГУ о регионе Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер прочтет 1 сентября, в День знаний, лекцию в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ). От этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Губернатор проведёт открытую лекцию для первокурсников Южно-Уральского государственного университета. Лекция будет посвящена жизни региона и его развитию», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Текслер уже не раз встречался со студентами. Однако подобный формат, когда первое лицо региона выступает с лекцией в вузе, в области проводится впервые. От более подробных комментариев в пресс-службе правительства воздержались.

Ранее сообщалось, что начало учебного года во всех высших учебных заведениях региона будет очным. Это касается как привитых от COVID-19 студентов, так и не вакцинированных. Такие договоренности были достигнуты на совещании с ректорами вузов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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