30 августа 2021
29 августа 2021
28 августа 2021

Абитуриенты подделали аттестаты, чтобы поступить в колледж ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , образование, аттестат
Выпускников школ сняли с конкурса после того, как узнали о их липовых аттестатах Фото:

Пять абитуриентов из Махачкалы и Санкт-Петербурга пытались поступить в Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий (ЯНАО) с поддельными аттестатами. Об этом URA.RU сообщили в колледже.

«Абитуриенты из Махачкалы и Санкт-Петербурга подали аттестаты, которые не подтверждаются. Мы передали данную информацию в правоохранительные органы, они совершают следственные действия, а это люди больше не учувствуют в конкурсе», — рассказали агентству в колледже.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО агентству сообщили, что информация проверяется. Отправленный запрос прокомментируют позже.

Ранее URA.RU сообщало, что российские вузы открыли дополнительный набор абитуриентов. Он связан с отменой второй волны зачисления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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