Абитуриенты подделали аттестаты, чтобы поступить в колледж ЯНАО

Выпускников школ сняли с конкурса после того, как узнали о их липовых аттестатах Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Пять абитуриентов из Махачкалы и Санкт-Петербурга пытались поступить в Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий (ЯНАО) с поддельными аттестатами. Об этом URA.RU сообщили в колледже.

«Абитуриенты из Махачкалы и Санкт-Петербурга подали аттестаты, которые не подтверждаются. Мы передали данную информацию в правоохранительные органы, они совершают следственные действия, а это люди больше не учувствуют в конкурсе», — рассказали агентству в колледже.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО агентству сообщили, что информация проверяется. Отправленный запрос прокомментируют позже.

Ранее URA.RU сообщало, что российские вузы открыли дополнительный набор абитуриентов. Он связан с отменой второй волны зачисления.