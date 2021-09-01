Байден не нашел времени для пресс-конференции с Зеленским

Джо Байден проведет переговоры с Владимиром Зеленским Фото: Andrew Harnik AP/TASS

В расписании президента США Джо Байдена нет времени для совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден встретится в Овальном офисе с Владимиром Зеленским, но совместной пресс-конференции не будет, сообщают argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Президент США проведет переговоры с главой Украины, а затем у него в расписании еженедельный экономический брифинг. Байден на встрече «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».

Зеленский прилетел в Вашингтон для встречи с Байденом. Главы стран обсудят ситуацию в Донбассе и «Северный поток — 2», а также гарантии энергетической безопасности Украины.

Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным после переговоров с Байденом. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что о подготовке к встрече нужно спросить у Путина.