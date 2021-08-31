Наряды полиции выведены ко всем образовательным учреждениям областного центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торжественные линейки в школах Челябинска 1 сентября пройдут в присутствии полиции. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Полицейские обеспечивают безопасность на торжественных линейках. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулировочные действия в местах проведения праздничных церемоний. Комплекс мероприятий направлен на создание безопасных и комфортных условий для детей, учителей и родителей в праздничный день», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Накануне Дня знаний силовики обследовали, в том числе с использованием служебных собак, образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. Кроме того, как сообщили URA.RU в правительстве области, сами линейки и прочие торжественные мероприятия 1 сентября в школах и колледжах пройдут по скользящему графику. Это также преследует цель обеспечения безопасности детей и педагогов, снижая вероятность заразиться коронавирусом при большом скоплении людей. С той же целью в школах Челябинской области перестроен сам график занятий, чтобы максимально избежать контактов учеников разных классов.

Школьные линейки в Челябинске пройдут под контролем полиции и ГИБДД Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Накануне Дня знания челябинские школы обследовали со служебными собаками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU