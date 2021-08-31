31 августа 2021
30 августа 2021

На школьные линейки в Челябинске вывели полицию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, безопасность, система безопасности, полиция, школа, полицейский
Наряды полиции выведены ко всем образовательным учреждениям областного центра Фото:

Торжественные линейки в школах Челябинска 1 сентября пройдут в присутствии полиции. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Полицейские обеспечивают безопасность на торжественных линейках. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулировочные действия в местах проведения праздничных церемоний. Комплекс мероприятий направлен на создание безопасных и комфортных условий для детей, учителей и родителей в праздничный день», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Накануне Дня знаний силовики обследовали, в том числе с использованием служебных собак, образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. Кроме того, как сообщили URA.RU в правительстве области, сами линейки и прочие торжественные мероприятия 1 сентября в школах и колледжах пройдут по скользящему графику. Это также преследует цель обеспечения безопасности детей и педагогов, снижая вероятность заразиться коронавирусом при большом скоплении людей. С той же целью в школах Челябинской области перестроен сам график занятий, чтобы максимально избежать контактов учеников разных классов.

Школьные линейки в Челябинске пройдут под контролем полиции и ГИБДД
Фото:
Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск
Накануне Дня знания челябинские школы обследовали со служебными собаками
Фото:

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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